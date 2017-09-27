Житель Ленобласти попытался распилить мину и погиб

Следователи в Ленинградской области начали проверку по факту гибели собирателя оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны, который пытался распилить мину. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Инцидент произошел 26 сентября у одного из домов по Новгородской улице в городе Подпорожье. По данным следствия, 62-летний мужчина, находясь в хозяйственной постройке, пытался распилить 81-миллиметровую минометную мину. В процессе она взорвалась, мужчина от полученных травм скончался.

Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили там патроны к пистолету ТТ, обрез охотничьего ружья и еще три 81-миллиметровые минометные мины. Найденные боеприпасы вывезли в безопасное место, где их планируется уничтожить. «В настоящее время угроз для безопасности жителей близлежащих домов нет», — подчеркнули в СК.

Сотрудники следственного управления устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В июле москвичка выдала оружие и боеприпасы, которые остались у нее в квартире и гараже после смерти супруга. Всего саперы изъяли порядка 80 взрывоопасных единиц. Изъятое оружие и боеприпасы оказались непригодны для использования, так как были деактивированы.