Основателя империи Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро. Об этом сообщает Metro.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы «навсегда остаться рядом». Еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 миллиона долларов.

Вся галерея «Иди к папочке» Продолжить Фото: Central Press / Getty Images 1 /14

Откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала. Первоначально снимок предназначался для календаря.

Ранее стало известно, что жена Хефнера Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа. Согласно завещанию, деньги перейдут его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

В ночь на 28 сентября в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.