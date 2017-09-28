Убивший инвалида за лайки житель Карелии получил 12 лет колонии

Суд в Карелии приговорил к 12 годам колонии местного жителя, убившего инвалида из-за лайков, поставленных подруге преступника в социальной сети. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установил суд, в марте ранее неоднократно судимый житель Кондопоги избил свою подругу, приревновав ее к бывшему приятелю-инвалиду, который поставил лайки под фотографиями женщины в интернете. В результате у потерпевшей было диагностировано сотрясение мозга, а также перелом носа и нескольких ребер.

После этого женщина прекратила отношения с обидчиком, однако тот не успокоился. В мае, узнав о том, что его возлюбленная находится в квартире своего бывшего приятеля, ревнивец пришел туда и жестоко избил своего соперника. В результате полученных травм инвалид скончался на месте.

«Суд с учетом прежних судимостей назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — отметили в прокуратуре.

Ранее в сентябре 40-летний москвич из ревности расстрелял свою близкую подругу после ее измены. Спустя некоторое время мужчину задержали, он дал признательные показания.