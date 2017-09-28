Моуринью убежал от 23-летней россиянки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью расстроил 23-летнюю жительницу Казани Лейсан Халилову, отказавшись фотографироваться и давать ей автограф. Об этом сообщает The Sun.

Девушка приехала в Москву на матч ЦСКА — МЮ и ждала португальца в лобби отеля, где остановился английский клуб. Когда Моуринью увидел Халилову, он развернулся и пошел в другую сторону, а также попросил охранников не подпускать ее к нему.

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Отмечается, что Халилова уже однажды фотографировалась с Моуринью — в 2010 году, когда в Казань приезжал руководимый им миланский «Интер». Девушка заявила, что расстроилась поведением 54-летнего португальца, но не поменяла своего отношения к нему.

Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов прошел в среду, 27 сентября, в Москве, и завершился победой англичан со счетом 4:1.