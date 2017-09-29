Двум столичным вузам запретили прием студентов

Рособрнадзор запретил прием студентов в Московскую академию экономики и права, а также в Международный независимый эколого-политологический университет (Академия МНЭПУ). Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 29 сентября.

Учреждения не исполнили предписаний надзорного ведомства в установленные сроки. В том же сообщении говорится о лишении государственной аккредитации Подольского социально-спортивного института по специальностям «Гуманитарные науки» и «Экономика и управление».

Решение принято после проверки пришедшего из вуза сообщения об устранении учреждением выявленного прежде «несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам».

Институт сможет и дальше заниматься образовательной деятельностью, но не будет выдавать дипломы государственного образца.