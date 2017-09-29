Госдеп отказался признать референдум о независимости Иракского Курдистана

Соединенные Штаты не признают референдум о независимости в Иракском Курдистане, заявил в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его слова в пятницу, 29 сентября, приводит Reuters.

«Соединенные Штаты не признают односторонний референдум регионального правительства Курдистана, состоявшийся в понедельник. Голосование и результаты не имеют легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак», — подчеркнул Тиллерсон.

«Мы призываем к спокойствию и прекращению словесных обвинений и взаимных угроз», — добавил он.

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В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. Согласно официальным данным, за создание суверенного государства высказались более 92 процентов населения.

Против проведения плебисцита категорически выступают правительство Ирака, а также Турция и Иран. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. В регионе у власти находится Демократическая партия Курдистана во главе с Масудом Барзани.