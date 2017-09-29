Багдад закрыл небо над Иракским Курдистаном после референдума

Правительство Ирака ввело запрет на международные авиарейсы над территорией Иракского Курдистана после референдума о независимости. Об этом сообщает Reuters.

Запрет вступил в силу в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Перед тем, как пойти на крайние меры, Багдад потребовал от властей автономии передать ему контроль над международными аэропортами Эрбиля и Сулеймании. Курдское руководство ответило отказом.

На данный момент о полном прекращении полетов в Эрбиль объявили две авиакомпании: Lufthansa и Austrian Airlines. При этом самолеты, следующие по внутренним маршрутам между Иракским Курдистаном и остальной территорией Ирака, находящейся под контролем Багдада, вылетают по графику.

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25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По официальным данным, за создание суверенного государства проголосовали более 92 процентов населения.

Против проведения плебисцита категорически выступают Багдад, Анкара и Тегеран. Западные страны призывали власти Курдистана не проводить плебисцит. В США заявляли, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.