Йом-Киппур вынудил теннисиста досрочно завершить матч

Израильский теннисист Дуди Села ушел с корта во время матча с украинцем Александром Долгополовым из-за начала Йом-Киппура, главного иудейского религиозного праздника. Об этом сообщает The Times of Israel.

Встреча в рамках турнира в китайском Шэньчжене была остановлена в третьем сете при счете 6:3, 4:6, 1:0 в пользу украинца. Отмечается, что Села просил организаторов перенести встречу на более раннее время, однако они этого не сделали. В результате теннисисты не успели доиграть до начала Йом-Киппура, и израильтянин покинул корт.

Села упустил возможность заработать 34 тысячи долларов призовых и 90 очков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В иудаизме Йом-Киппур считается самым важным праздником. Это день поста, покаяния и отпущения грехов. Также его называют Судным днем. Считается, что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая деятельность человека за весь прошедший год. Пост в Йом-Киппур подразумевает полный отказ от еды и питья. Он обычно начинается за полчаса до захода солнца накануне праздника и заканчивается с наступлением вечера через сутки, после появления на небе третьей звезды.