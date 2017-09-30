Фанат отправил баскетболисту-миллионеру 20 долларов на обед

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Дирк Новицки получил 20 долларов от болельщика в благодарность за то, что шел на уступки при подписании нового контракта. Об этом спортсмен рассказал в своем Twitter.

«Ты делал скидки в последние шесть лет, чтобы помочь команде подписывать новых талантов и выиграть титул. Обед за мой счет», — написал фанат в послании, приложенном к деньгам.

Новицки зарабатывает 25 миллионов долларов за сезон. 39-летний спортсмен выступает в «Далласе» с 1998 года. За это время он один раз становился чемпионом НБА в 2011 году. Новицки — лучший снайпер в истории лиги среди европейских игроков.