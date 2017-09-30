В Нью-Йорке показали метро будущего

Американская транспортная компания Metropolitan Transportation Authority (MTA) представила видео, в котором показано, как будут выглядеть вагоны метро, станции и автобусные остановки Нью-Йорка после установки цифровых экранов для трансляции рекламы. Ролик опубликован на YouTube-канале MTA.

Проект является частью мероприятий по обновлению транспортной системы города. Всего будет размещено около 50 тысяч дисплеев, которые будут находиться в поездах, на платформах станций, подземных переходах, а также вдоль пригородных железных дорог. Кроме рекламы экраны будут показывать время прибытия транспорта.