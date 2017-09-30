Трибуна со зрителями обрушилась во время футбольного матча чемпионата Франции

Во время футбольного матча чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» обрушилась трибуна со зрителями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел после забитого гола в ворота хозяев «Амьен» на 15-й минуте матча. На гостевой трибуне обрушился заградительный барьер, в результате болельщики упали друг на друга примерно с полутораметровой высоты. В настоящий момент известно о 26 пострадавших, четверо из которых получили тяжелые ранения.

Матч был остановлен при счете 0:1, дата доигровки неизвестна.