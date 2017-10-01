Lockheed Martin показала марсианскую станцию

Компания Lockheed Martin на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress) представила подробности своего проекта марсианской орбитальной станции Mars Base Camp.

В основе предложенной архитектуры лежит модульная конструкция, со станции на Красную планету предлагается совершать миссии с участием до четырех человек и продолжительностью две-три недели.

Одноступенчатый посадочный аппарат, предлагаемый Lockheed Martin, весит 110 тонн, из них 80 тонн приходится на компоненты топлива (водород и кислород), которое планируется добывать на поверхности Марса электролизом воды.

Материалы по теме С протянутой рукой «Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах

Миссию к Марсу возможно будет запустить после 2028 года.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, проходило 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия). В нем приняли участие ведущие национальные космические агентства и компании планеты.

На том же IAC2017 НАСА и Роскосмос IAC2017 подписали заявление о намерениях по программе окололунной станции, а SpaceX — проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket).

Lockheed Martin является одним из основных партнеров НАСА по созданию лунной орбитальной станции Deep Space Gateway, также аэрокосмический гигант разрабатывает лунно-марсианский пилотируемый корабль Orion.