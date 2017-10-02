В МВД Украины заявили о предотвращении терактов в Донбассе и Одессе

В Покровском районе Донецкой области (территория под контролем Киева) предотвращена попытка взрыва электроподстанции, а в Одессе — взрыва автомобиля в людном месте. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, передает портал «Корреспондент.net».

По его словам, в Донецкую область взрывчатка была привезена в запасном колесе автомобиля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Завербован был гражданин Украины, который временно проживал на оккупированной территории. Цель была взорвать объект — электроподстанцию на территории Покровского района», — сказал Аброськин, отметив, что «фигурант задержан, в настоящее время идут следственные действия».

Представитель Нацполиции также рассказал о доставке взрывчатки в Одессу. «Использовалась экспресс-доставка, и она была получена человеком в Одессе, лицом ранее судимым, который проживал постоянно на оккупированной территории», — сообщил он. По данным МВД, спецоперации финансировались из России.

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