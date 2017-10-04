Участнику акции 26 марта смягчили приговор

Мосгорсуд смягчил приговор в отношении участника несогласованной акции 26 марта в Москве Андрея Косых. Ему сократили тюремный срок с четырех лет до трех лет и восьми месяцев, сообщает в среду, 4 октября, ТАСС.

Смягчающим обстоятельством сочли признание вины Косых. Приговор вступил в силу. В ближайшее время осужденного этапируют в место отбывания наказания.

Приговор был вынесен 9 августа Тверским судом Москвы. Мужчину признали виновным в нападении на полицейского. В материалах суда отмечалось, что 26 марта на Пушкинской площади столицы он оказал сопротивление стражам порядка, ударив одного из них кулаком по голове, а второго — ногой.

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6 марта на Тверской улице в столице прошел несогласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором приняли около 8-10 тысяч человек. По разным данным, на мероприятии были задержаны от 600 до тысячи человек. Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован. Московские власти предлагали организаторам альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. Акции протеста прошли в тот же день также в десятках городов по всей России.