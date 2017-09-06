Сестру участника акции 26 марта задержали за попытку обнять брата в суде

Приставы задержали сестру Дмитрия Борисова — фигуранта дела о нападении на стражей порядка во время протестной акции, которая прошла в Москве 26 марта. Она пыталась обнять брата в суде, сообщает в среду, 6 сентября, «Интерфакс».

Басманный суд Москвы рассматривал ходатайство следователя о продлении Борисову срока ареста. При конвоировании обвиняемого в зал его сестра попыталась подойти и обнять брата, что запрещено. На требования пристава отойти женщина никак не отреагировала, и в результате ее пришлось задержать.

В суде пояснили, что в настоящее время в отношении задержанной составляется протокол об административном правонарушении по статье 17.3 («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава»). После этого ее отпустят.

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По данным следствия, в ходе протестной акции Борисов два раза ударил ногой по голове сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Свою вину фигурант дела не признает.

Помимо Борисова, по этому делу проходят еще несколько человек. Реальные сроки уже получили Андрей Косых, Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец. Еще один фигурант, Дмитрий Крепкин, находится под арестом.

26 марта на Тверской улице в столице прошел не согласованный с властями массовый митинг против коррупции, участие в котором приняли около 8-10 тысяч человек. Московские власти предлагали организаторам альтернативные площадки для проведения демонстрации, но эти варианты их не устроили. По разным данным, на мероприятии были задержаны от 600 до тысячи человек. Во время акции один из ее участников нанес удар по голове сотруднику полиции. С черепно-мозговой травмой пострадавший был госпитализирован.

Акции протеста прошли в тот же день также в десятках городов по всей России.