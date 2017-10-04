Керенский и Терешкова нашлись в сборной России в новом футбольном симуляторе

В футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2018 в составе сборной России значатся игроки с фамилиями Керенский, Бондарчук, Герцен, Терешкова и другими, не соответствующими действительности.

По мнению разработчиков игры, место в воротах российской команды занимает голкипер по фамилии Шолохов. Проблемы с именами спортсменов возникают в серии Pro Evolution Soccer не первый год. Компания Konami, производитель игры, не владеет необходимыми лицензиями, поэтому при создании очередной части симулятора вновь вынуждена выдумывать имена игроков.

Pro Evolution Soccer — серия футбольных симуляторов, ежегодно выходящая на консолях и компьютерах. Впервые игра увидела свет в 1996 году.

Александр Керенский — российский политический деятель, занимал пост министра-председателя Всероссийского Временного правительства в 1917 году.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку.

Михаил Шолохов — писатель, автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Александр Герцен — публицист и философ, автор романа «Кто виноват?».

Сергей Бондарчук — актер и режиссер, снявший «Войну и мир», «Они сражались за Родину», «Бориса Годунова» и другие картины.