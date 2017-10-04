Выступивший за независимость Каталонии Пике прокомментировал конфликт с Рамосом

Защитник «Барселоны» Херард Пике опроверг конфликт с Серхио Рамосом из мадридского «Реала». Слова игрока приводит сайт Федерации футбола Испании.

«Информация о конфликте с Рамосом — вранье. Мы отлично ладим и прекрасно проводим время, у нас феноменальные отношения. Мы собираемся стать партнерами по бизнесу», — сказал Пике.

Выступивший за независимость Каталонии футболист заявил, что для него честь играть за сборную Испании. «Невозможно подвергнуть сомнению мою приверженность национальной команде, я выступаю за нее с 15 лет, это моя семья. Со сборной Испании я хочу завоевывать титулы, у нас абсолютно уникальный состав», — добавил Пике.

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Во вторник сообщалось, что Пике и Рамос разругались из-за каталонского референдума. Испанские СМИ отмечали, что отношения между игроками были и без того напряженными.

1 октября 30-летний Пике выступил в поддержку независимости Каталонии и выразил готовность завершить выступления за сборную Испании. В этот же день в регионе проходил признанный незаконным референдум о независимости. В столкновениях с полицией пострадали более 800 человек.