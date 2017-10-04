Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях

США устраивают против российских военнослужащих в Сирии смертельно опасные провокации. Об этом в интервью газете «Аш Шарк Аль-Аусат» заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«То якобы нечаянно ударят по сирийским войскам, после чего игиловцы (ИГ, группировка запрещена в России) идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации», — указал он.

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Также, по его словам, у Москвы вызывает озабоченность «тактика полумер», взятая на вооружение Вашингтоном и его союзниками в регионе. «Если применять двойные стандарты, делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", забыть про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно», — пояснил министр. Он добавил, что «Исламское государство» начало сдавать позиции лишь под натиском сирийской армии при поддержке российских ВКС.

22 сентября Лавров заявил, что Москва ответит Вашингтону на попытки помешать борьбе с терроризмом в Сирии. По его словам, Россия регулярно контактирует с Госдепартаментом и Пентагоном. В этих беседах российская сторона ясно дала понять американцам, что «если с территорий, которые близки к американским "друзьям", или как их можно еще назвать, будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции».

Противостояние президента Башара Асада и добивающихся его свержения мятежников началось в 2011 году. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство».