Умерла призер Олимпиады в составе сборной СССР по волейболу

Советская волейболистка Людмила Гуреева умерла в возрасте 74 лет. Об этом в среду, 4 октября, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

О причинах смерти бывшей спортсменки не сообщается. Гуреева выступала на позиции нападающего за одесский «Буревестник» и московский ЦСКА, в составе которого стала семикратной чемпионкой СССР, двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов и завоевав Кубок страны.

В составе сборной СССР Гуреева завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1964 года в Токио, а в составе студенческой команды Советского союза выиграла золото Универсиады-1965.

29 сентября умерла двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова.