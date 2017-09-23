Победительница юношеских ОИ фигуристка Яновская получила венгерское гражданство

Российская фигуристка Анна Яновская, выступающая в парном разряде, получила венгерское гражданство. Об этом она сообщила «Р-Спорту».

«Гражданство и паспорт Венгрии я получила 12 сентября. Наши задачи на сезон — скататься, понравиться судьям и зрителям, а также заработать технический минимум для попадания на чемпионаты Европы и мира. Конкретной цели попадания на Олимпиаду нет, так как мы прекрасно понимаем, насколько велика сейчас конкуренция», — сказала Яновская.

По словам спортсменки, инициатором ее переезда выступила Федерация фигурного катания Венгрии.

До мая 2016 года Яновская выступала в паре с россиянином Сергеем Мозговым, вместе с которым стала победительницей юношеских Олимпийских игр и чемпионата мира. После распада пары фигуристка начала выступать с венгром Адамом Лукачем.

В июле российский фигурист Кирилл Халявин получил гражданство Испании. Он сможет представлять страну на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Спортсмен также выступает в парном разряде.