Двукратный чемпион мира по велотреку из Австралии получил гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства австралийскому велосипедисту Шейну Перкинсу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение было принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции.

О желании получить российское гражданство Перкинс объявил в феврале 2017 года. До этого он выступал в составе сборной Австралии. 30-летний спортсмен — двукратный чемпион мира по велогонкам на треке. Также в его активе бронзовая медаль Олимпийских игр 2012 года.

В сентябре 2016 года Путин предоставил гражданство четырехкратной чемпионке мира по международным шашкам украинке Дарья Ткаченко. В июле того же года гражданство получила ее соотечественница велогонщица Елизавета Ошуркова.