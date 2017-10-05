Продажи «АвтоВАЗа» в сентябре выросли на четверть

В сентябре в России было продано 28 263 автомобилей LADA. Этот показатель на 23,8 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего за 9 месяцев на российском рынке реализовано более 221,2 тысячи машин бренда, что превышает прошлогодние показатели на 16,5 процента, сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Из машин, выпускаемых «АвтоВАЗом», самой востребованной у покупателей на протяжении шести последних месяцев остается LADA Granta. По данным компании, с января по сентябрь было продано чуть более 67,7 тысячи машин этого семейства. Прирост по отношению к 2016 году составил 6,4 процента.

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На втором месте по популярности — LADA Vesta. Продажи этого седана за 9 месяцев преодолели отметку в 54 641 автомобиль —

на 46 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако по темпам роста в сентябре лидерство сохранилось за LADA XRAY. Продажи городского кроссовера выросли по отношению к сентябрю 2016 года выросли на 87,2 процента (3175 автомобилей), а за 9 месяцев — на 81,3 процента (23 976 машин).

Активными темпами развиваются и продажи в сегменте коммерческих автомобилей LADA. За 9 месяцев продано более 6,8 машин — рост на 21,5 процента. Лидирующие позиции занимает фургон LADA Largus, который в своем классе пять раз подряд становился обладателем титула «Автомобиль года в России».

