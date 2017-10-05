Для африканцев и азиатов на ЧМ-2018 построят дезинфекционные камеры

Болельщиков, которые приедут на чемпионат мира-2018 из Африки и Азии, проверят на наличие болезней. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что организаторы турнира опасаются распространения болезней. По информации канала, аэропорты оборудуют специальными камерами, позволяющими отслеживать температуру тела и вовремя принять меры.

В июне этого года МИД Великобритании выпустил памятку для фанатов, собирающихся на чемпионат мира в Россию. Болельщикам рекомендовали не ездить в Чечню, Дагестан и Ингушетию, а также не приближаться ближе чем на 10 километров к границе с Донецкой и Луганской областями Украины.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.