Наказанный за расизм Настасе спрогнозировал карьеру Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова больше никогда не сыграет в финале турнира Большого шлема. Такое мнение высказал бывший румынский игрок Илие Настасе, возглавлявший мировой рейтинг в 1970-е годы. Его слова приводит DC News.

«Эта победа над Шараповой не слишком важна для Симоны. В предыдущих семи встречах она была в шаге от победы, но все решали мелочи. Не знаю, насколько эта победа значима для Халеп. Я считаю, что Шарапова уже никогда не дойдет до финала турнира "Большого шлема", — сказал Настасе.

4 октября Шарапова проиграла румынке Симоне Халеп в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине со счетом 6:2, 6:2.

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30 августа Настасе усомнился в законности возвращения Шараповой после дисквалификации за употребление мельдония. Он сделал свое заявление после победы Шараповой над Халеп в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

В июле 2017 года международная федерация тенниса (ITF) лишила Настасе аккредитации на турниры под своей эгидой до 31 декабря 2018 года. Во время апрельской пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания на Кубке Федерации речь зашла о беременности Уильямс. Настасе прокомментировал новость словами: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?» Позднее он извинился за свои слова.

Настасе — первый теннисист, завоевавший титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года). Он сохранял его в течение 40 недель. Настасе дважды играл в финале Уимблдона: в 1972 и 1976 годах. В настоящее время он занимает пост капитана сборной Румынии в Кубке федерации.