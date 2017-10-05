СМИ «отправили в отставку» главу еще одного региона

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий написал заявление об отставке. С таким утверждением в четверг, 5 октября, выступил портал «ФедералПресс».

Издание указывает, что это произошло после его визита руководителя в администрацию президента России. «Официальное объявление об отставке Владимира Городецкого случится чуть позднее, когда администрация президента России определится с преемником», — указал источник «ФедералПресс».

Потенциальными кандидатами на пост руководителя региона называются заместитель полпреда в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и бывший губернатор области Юрий Петухов.

Глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов в своем Facebook опроверг информацию о грядущей отставке Городецкого.

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«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был», — написал он.

Накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Исполнять обязанности губернатора будет Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП «Росморпорт».

Во вторник Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.