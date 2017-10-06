Орешкин решил защитить бизнес от штрафов

Минэкономразвития подготовило законопроект, нацеленный на перевод деятельности надзорных органов с наказания предпринимателей на предупреждение нарушений. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин, передает Rambler News Service.

«У нас действительно у контролирующих органов именно штрафовать, именно найти нарушение является зачастую одним из таких KPI (показателей эффективности для достижения целей). Мы будем вносить в Госдуму законопроект, связанный с регулированием контроля и надзора», — заявил он.

Задача документа, разработанного Минэкономразвития, — попытаться переводить контроль и надзор на предупреждение вместо наказания, выписывания штрафов.

Орешкин также подчеркнул, что в России велико число уголовных дел против предпринимателей. «У нас есть такая статья Уголовного кодекса 238 часть 1, где предприниматели, которые что-то нарушили (а при таком подходе контрольно-надзорных органов нарушают все, и в том регулировании, которое есть, нарушают все) могут получить легко уголовный срок», — пояснил министр.

В августе 2017 года Генпрокуратура России сообщила, что по итогам прошлого года контролирующими органами было проведено 1,706 миллиона проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, из которых 74,7 процента были внеплановыми.

В начале августа президент России Владимир Путин призвал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей. Он отметил, что только 2-3 процента внеплановых проверок согласовывается с прокуратурой.