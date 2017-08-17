Доля внеплановых проверок бизнеса в России выросла до 75 процентов

Доля внеплановых проверок бизнеса в России среди всех проверок в прошлом году выросла до 75 процентов. Об этом заявили в Генпрокуратуре России, сообщает ТАСС.

В 2016 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами было проведено 1,706 миллиона проверок, из которых 1,276 миллиона или 74,7 процента были внеплановыми, сообщили в ведомстве.

В начале августа президент России Владимир Путин призвал сократить количество и продолжительность внеплановых проверок предпринимателей в стране. Он, в частности, отметил, что только 2-3 процента внеплановых проверок согласовывается с прокуратурой.

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По мнению президента, следует ограничить количество внеплановых проверок в отношении предпринимателей. Оно должно составлять не более 30 процентов от плановых проверок за исключением случаев, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, чрезвычайными ситуациями. Кроме того, по словам главы государства, срок проведения внеплановых проверок должен быть ограничен десятью сутками.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания, посвященного ходу реализации программы по реформированию контрольно-надзорной деятельности, заявил, что административные расследования в отношении бизнеса могут быть приравнены к проверкам, а их согласование с прокуратурой станет обязательным.