Вызванный в сборную России немец назвал себя русаком из Сибири

Защитник немецкого «Кельна» Константин Рауш, вызванный в сборную России для участия в товарищеских матчах с Южной Кореей и Ираном, рассказал о своем происхождении. Слова 27-летнего уроженца Томской области приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я ведь с шести лет живу в Германии, хотя родился в небольшом городке Кожевниково, в Томской области. В футбол, по большому счету, начал играть уже в Германии... На моем счету уже более 200 игр в бундеслиге, но я никогда не забывал, что родился в России. Мои партнеры по клубам всегда знали, что я русак из Сибири», — рассказал Рауш, добавив, что немцы его подкалывали вопросами о Сибири всегда, когда становилось холодно.

Футболист признался, что был рад вызову в сборную России. «Моя мечта сбылась. Теперь постараюсь много работать, чтобы шаг за шагом закрепиться в составе», — сказал он.

Рауш дебютировал в сборной России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо», который подопечные Станислава Черчесова выиграли со счетом 3:0. Футболист, имеющий два паспорта — российский и немецкий, — выступал за юношеские сборные Германии, но в основную команду никогда не привлекался.