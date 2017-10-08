Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил четыре шайбы в ворота «Монреаль Канадиенс» в матче второго тура регулярного чемпионата. Видео обзора матча было опубликовано на YouTube-канале SF LIVE 2.

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 8 октября, в Вашингтоне, и завершилась со счетом 6:1. Овечкин отличился на 1-й, 3-й, 19,-й и 37-й минутах. Помимо россиянина шайбы за «Вашингтон» забросили Ти Джей Оши (1-я минута) и Натан Уокер (39). За Монреаль отличился Брендан Галлахер (25). Россиянин Евгений Кузнецов сделал четыре результативные передачи.

«Вашингтон» одержал вторую победу в двух матчах НХЛ, а Овечкин забросил семь шайб. После обоих матчей он был признан главной звездой дня в регулярном чемпионате.