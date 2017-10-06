Спорт
 

Овечкин забросил три шайбы за шесть минут в первом матче сезона НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Оттава Сенаторс». Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 6 ноября, в Оттаве, и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:4. Первыми отличились хозяева, шайбу забросил Крис Уайдман (7-я минута), «Кэпиталс» отыгрались спустя две минуты после точного броска Бретта Коннолли.

К началу третьего периода «Оттава» вела со счетом 3:1 благодаря шайбам Марка Стоуна и Дерека Брассара, но на 45-й и 46-й минутах отличился Овечкин и сравнял счет. На 47-й Стоун снова вывел вперед хозяев, но очередная шайба 32-летнего россиянина (51) перевела игру в овертайм. В дополнительные пять минут счет не изменился, а в серии буллитов победу одержал «Вашингтон»: последние два броска реализовали Овечкин и Евгений Кузнецов.

15 сентября Овечкин объявил о пропуске Олимпиады-2018 из-за того, что НХЛ не допустил своих игроков до участия в ней.

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