Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана «Харви»

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», пожертвовал деньги пострадавшим от урагана «Харви» в США. Об этом сообщает RMNB.

31-летний спортсмен внес неназванную сумму в фонд Красного Креста. Пожертвование сделал и владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

«Харви» обрушился на Техас ночью 26 августа и стал наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. В августе 2005 года на территорию страны обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.

В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» занял первое место в регулярном чемпионате, но во втором раунде Кубка Стэнли уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:3 в серии. 31-летний Овечкин провел 82 игры, в которых набрал 69 очков (33 шайбы и 36 результативных передач).