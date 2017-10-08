Россияне завоевали семь из восьми золотых медалей на чемпионате мира по ММА

Cборная России по сменным единоборствам (ММА) завоевала семь золотых медалей из восьми возможных на чемпионате мира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Союза ММА России.

Чемпионами стали: Гаджимурад Заваев (до 61,2 килограммов), Абдулмуталип Гайирбегов (65,8), Али Абдулхаликов (70,3), Шамиль Мусаев (77,1), Шахрудинов Магомед (84), Муслим Магомедов (93), Анатолий Малыхин (свыше 93).

В женском турнире в весе до 52,2 килограммов россиянка Екатерина Старых принесла команде серебро, уступив в финале по очкам китаянке Ли Хе Кин. Бронзу завоевала Татьяна Чулкина (61,2).

Российские бойцы в пятый раз заняли первое место в общем зачете чемпионата мира. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал это достижение: «В этом году у вас были очень сильные и достойные соперники. Каждый из вас выложился на полную! Все поединки были зрелищными и интересными. Медали, привезенные в нашу страну, — это заслуга всей команды и каждого спортсмена в отдельности, всего тренерского корпуса Союза ММА России и тренера каждого отдельного спортсмена».

В соревнованиях, прошедших 6-7 октября в Астане, приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира.