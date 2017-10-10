Молодые россияне стали занимать по-крупному

В августе 2017 года средний размер потребительского кредита вырос на 10,2 процента по сравнению с декабрем 2016-го и составил 136,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Быстрее всего средний размер займа вырос у молодых заемщиков — в сегментах до 25 и от 25 до 29 лет.

В этих категориях рост составил 16,6 и 17,9 процента соответственно. Средний размер потребкредита в сегменте клиентов моложе 25 лет в августе составил 75,8 тысячи рублей, от 25 до 29 лет — 119,8 тысячи рублей.

Единственной возрастной группой, где значение среднего размера потребкредита снизилось, стали заемщики в диапазоне от 50 до 59 лет. При этом больше всего средств за раз берут люди в возрасте от 40 до 49 лет — 171,9 тысячи рублей.

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В августе самые высокие значения среднего размера выданных кредитов на покупку потребительских товаров были зафиксированы в Москве (415,5 тысячи рублей), Московской области (284,6 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (252,1 тысячи рублей) и Магаданской области (228 тысяч рублей), а самые низкие — в Республике Ингушетия (48,1 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (56 тысяч рублей), Костромской области (64,4 тысячи рублей) и Республике Марий Эл (66,3 тысячи рублей).

8 сентября аналитический центр НАФИ сообщил, что россияне стали меньше доверять банкам. Так, за год уровень уверенности граждан в стабильности финансового рынка сократился с 67 до 60 процентов, свидетельствуют результаты опроса.