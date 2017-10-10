Рогозин пригласил российский бизнес в Сирию

Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассчитывает, что российский бизнес не откажется принять участие «в самом активном восстановлении Сирии», сообщает ТАСС. Он отметил, что российские компании смогут претендовать на преференции и льготы при заключении контрактов.

«Сейчас мы констатируем, что наступает время экономического восстановления, и рассчитываем на то, что российский бизнес примет в этом процессе самое деятельное участие», — заявил вице-премьер. По словам Рогозина, российская и сирийская стороны уделяют особое внимание энергетике и машиностроению.

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Особый акцент Рогозин сделал на создании прямой судоходной линии между российскими и сирийскими портами. По его словам, товарооборот между странами за семь месяцев 2017 года вырос на 42 процента и составил 192,8 миллиона долларов. При этом доля сирийского экспорта в товарообороте минимальна — 2 миллиона долларов.

Вице-премьер объяснил этот факт отсутствием необходимой инфраструктуры для экспорта и подготовки местной сельхозпродукции. Однако эту проблему Рогозин намерен оперативно решить, наладив производство полного цикла, которое начнет поставлять овощи и фрукты в Россию. Импорт сирийских продуктов в Россию начался в марте 2016 года.

Российские вооруженные силы уже третий год помогают действующему президенту Башару Асаду в борьбе с различными группировками, включая запрещенное в России «Исламское государство». В сентябре сирийские военные при поддержке российских ВКС одержали важную победу в районе города Дейр-эз-Зор. Россия также оказывает Сирии гуманитарную помощь, восстанавливает города. По данным ООН, с начала вооруженного конфликта в 2011 году погибли более 220 тысяч человек.