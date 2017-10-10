Тренер Емельяненко обвинил Тактарова в наглой лжи

Владимир Воронов, тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко, в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» обвинил главу Федерации ММА России Олега Тактарова в наглой лжи.

«Помогал ли Олег нам? Нет. У нас своя отличная команда, зачем нам посторонняя помощь. Ни мы, ни тем более Федор в его советах не нуждались. Он действительно был на бое Федора, но в качестве зрителя», — сказал Воронов.

Специалист также опроверг информацию о том, что Тактаров по просьбе тренерского штаба Емельяненко вел переговоры об устройстве Федора в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). «У нас всегда существовало четкое распределение зон ответственности. Тренерский штаб никогда не лез в менеджмент, и наоборот. В то время дела Федора вел Вадим Финкельштейн, и только он решал все организационные вопросы. Высказывания Тактарова о том, что мы за спиной у кого-то просили его о помощи — наглая ложь», — сказал он.

Ранее во вторник Тактаров рассказал о помощи Емельяненко деньгами и раскритиковал его человеческие качества.