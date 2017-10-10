Тактаров обвинил Емельяненко в попытке монополизировать ММА в России

Глава Федерации ММА России Олег Тактаров заявил о намерении бойца смешанного стиля, президента Союза ММА России Федора Емельяненко монополизировать этот вид спорта в стране. Его слова во вторник, 10 октября, приводит «Матч ТВ».

«Последний Император... Ну, смешно. Повыступал уже — все, сейчас никто дифирамбы петь не будет. Надо уметь с людьми ладить, находить общий язык. Надо уметь, в конце концов, делиться. То, что мы сейчас видим — это попытка создать монополию. Что значит монополия — деньги в один карман. А как же развивать спорт? Кто в этой стране занимается детским спортом?» — заявил Тактаров.

Глава Федерации ММА рассказал, что Емельяненко написал в прокуратуру заявление в связи с проведением в рамках турнира, организованного Тактаровым в Люберцах, боев с участием детей. «Соревнования по ММА у нас были для людей старше 18 лет. А маленькие дети у нас боролись без ударов — по правилам грэпплинга. Вот так все и было. Просто наш Емельяненко такой парень — что-то ляпнет, а потом в кусты», — добавил Тактаров.

8 октября Тактаров назвал критику Емельяненко кляузами. За день до этого глава Союза ММА негативно высказался в отношении боев с участием детей, проводимых во время чемпионат и первенство Федерации ММА России в Люберцах.

Годом ранее Емельяненко раскритиковал организаторов турнира по ММА Grand-Prix Akhmat 2016, во время которого прошли три боя с участием сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова (им на тот момент было 10, 9 и 8 лет). Слова президента Союза ММА спровоцировали скандал. Многие чеченские политики и спортсмены открыто выступили против Емельяненко.