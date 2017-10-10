Тактаров раскритиковал человеческие качества Емельяненко

Глава Федерации ММА России Олег Тактаров рассказал о человеческих качествах коллеги, главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Слова Тактарова приводит «Матч ТВ».

«Спасибо он потом нам, кстати, не сказал за ту чеченскую историю. Я же тогда подумал: на него ополчились, надо заступиться. Я думал, хоть спасибо скажет. А он что-то пропал тогда — и все», — сказал Тактаров.

Бывший чемпион UFC также заявил, что не имеет проблем из-за того, что Емельяненко заявил на него в прокуратуру из-за организации детских боев. «Просто это вызывает личную обиду, потому что я за него болел, мои друзья давали ему деньги — притом большие. Я его в Америке всячески поддерживал, пытался создать лучшие условия», — добавил он.

Тактаров также заявил, что Емельяненко — «такой парень, что-то ляпнет, а потом в кусты».

8 октября Тактаров назвал критику Емельяненко кляузами. За день до этого глава Союза ММА негативно высказался в отношении боев с участием детей, проводимых во время чемпионат и первенство Федерации ММА России в Люберцах.

В октябре 2016-го Емельяненко раскритиковал организаторов турнира по ММА Grand-Prix Akhmat 2016, во время которого прошли три боя с участием сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова (им на тот момент было 10, 9 и 8 лет). Слова президента Союза ММА спровоцировали скандал, многие чеченские политики и спортсмены открыто выступили против Емельяненко. Поддержку ему оказали Тактаров, Николай Валуев, Григорий Дрозд и ряд других российских бойцов.