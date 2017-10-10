Депутаты Госдумы запланировали поездку в КНДР

Депутаты Госдумы от всех фракций планируют посетить КНДР в начале ноября. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

При этом парламентарий отметил, что повестка предстоящего визита еще не утверждена.

Материалы по теме Малышка Кима: у Северной Кореи появилась новая ядерная бомба Она способна долететь до Америки и уничтожить часть России

Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2-6 октября посещала Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.

25 сентября министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. По словам дипломата, Пхеньян получил право сбивать американские стратегические бомбардировщики, «даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны». Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала подобные заявления абсурдными, уточнив, что Вашингтон не находится в состоянии войны.

3 сентября этого года КНДР провела шестое в своей истории ядерное испытание. По утверждению северокорейских властей, была взорвана водородная бомба, которую можно установить в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

