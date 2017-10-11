Volkswagen напомнил автодилерам о запрете продаж своих машин в Крыму

Немецкий концерн Volkswagen разослал письма российским автодилерам о запрете продажи своих машин и запчастей к ним в Крыму. Речь идет о грузовиках, микроавтобусах, а также спецавтотранспорте. Об этом в среду, 11 октября сообщают «Ведомости».

Издание утверждает, что ознакомилось с письмом автопроизводителя. Оно подписано гендиректором компании «Фольскваген груп рус» Маркусом Озеговичем, указано в публикации.

Факт получения письма подтвердили два российских автодилера, работающие с Volkswagen. В «Фольскваген груп рус» от комментариев отказались.

В то же время Источник «Ведомостей», близкий к Volkswagen, пояснил, что ничего нового не произошло. С 2014 года в отношении России действуют санкции. Соответственно уже три года в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись.

«Письмо-напоминание рассылается регулярно», — подчеркнул собеседник газеты. Однако автодилеры утверждают, что письменный запрет на продажу в Крым продукции концерна Volkswagen они получили впервые.

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В понедельник стало известно, что 12 октября президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями деловых кругов Германии. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«В Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики. Наш президент начнет эту встречу вступительным словом, затем состоится открытая дискуссия», — цитирует ТАСС Ушакова.

По словам помощника президента, во встрече будут участвовать примерно 20 представителей крупных немецких компаний, которые постоянно работают на российском рынке. Предполагается, что все компании будут представлены их председателями правления и только Siemens будет представлять член правления компании Клаус Хельмрих.

В начале июля Reuters передал, что в Крым были доставлены турбины производства немецкой компании Siemens. Агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают европейским фирмам поставлять полуострову связанные с энергетикой технологии и оборудование. В Siemens пообещали принять все меры, чтобы не допустить использования ее оборудования незаконным путем. Компания обратилась с иском в арбитражный суд.

4 августа ЕС расширил ограничительные меры в отношении России из-за скандала с поставками турбин в Крым. В санкционный список попали три физических лица, «вовлеченных в доставку» оборудования на полуостров, и три компании.