Путин уволил псковского губернатора Турчака

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области. Об этом в четверг, 12 октября, сообщается на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО.

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Данное назначение подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялась встреча президента Путина с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым — заместителем полномочного представителя главы государства в Северо-Западном федеральном округе. Указом президента он назначен исполняющим обязанности губернатора Псковской области», — рассказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Турчак освобожден от должности по собственному желанию.

Ранее перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Ивановскую, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

