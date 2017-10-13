Спорт
 

ФИДЕ выступила против власти Илюмжинова

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Кирсан Илюмжинов
Кирсан Илюмжинов

Исполнительный комитет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решил передать полномочия президента организации Кирсана Илюмжинова его заместителю Георгиосу Макропулосу. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ФИДЕ.

Это решение было принято на конгрессе ФИДЕ в турецкой Анталье. Кроме того, исполком потребовал от Илюмжинова отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборы главы организации в 2018 году. За это проголосовали 37 членов исполкома, против — 20.

В конце марта в ФИДЕ разгорелся скандал в связи с опубликованным на сайте организации заявлением об уходе Илюмжинова в отставку. Сам функционер назвал происшествие подставой и увидел в случившемся американский след. Кроме того, Илюмжинов выразил намерение в очередной раз выдвинуться на выборы президента ФИДЕ.

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.

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