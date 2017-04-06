Илюмжинов рассказал о восстановлении полномочий в ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил о том, что вернул себе все полномочия в организации. Его слова в четверг, 6 апреля, приводит ТАСС.

«Я положил конец приостановке моих полномочий на посту главы ФИДЕ. С этого дня я обладаю всеми полномочиями главы организации», — сказал Илюмжинов.

Сообщается, что Илюмжинов, попав под санкции, временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности ФИДЕ, своему первому заместителю Георгиосу Макропулосу.

27 марта на сайте ФИДЕ появилась информация об уходе Илюмжинова в отставку. Функционер выступил с опровержением, назвав произошедшее провокацией со стороны американцев. В организации настаивали на том, что президент сам анонсировал свою отставку. Никакого дальнейшего развития ситуация не получила.

Илюмжинов — бессменный глава ФИДЕ с 1995 года.