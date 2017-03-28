Илюмжинов рассказал о нулевых заработках за 22 года на посту президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов признался, что на протяжении 22 лет не получал заработную плату в ФИДЕ. Об этом во вторник, 28 марта, функционер рассказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Я зарплату не получаю. С 1995 года нахожусь в должности президента ФИДЕ, каждый день трачу на работу по несколько часов, а иногда и круглые сутки ей занят и не заработал ни цента. У меня зарплаты нет. Остальные сотрудники федерации, включая исполнительного директора Найджела Фримена, получают солидное вознаграждение. Сумм называть не буду», — заявил Илюмжинов.

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Функционер также отметил, что ни разу не получал и полагающиеся ему, как президенту ФИДЕ, премиальные за Олимпиады и другие соревнования. «За 22 года я не получил ни одного доллара. Все деньги, что должен был заработать, я оставляю федерации на развитие детских шахмат», — добавил Илюмжинов.

Ранее 28 марта исполнительный директор ФИДЕ Найджел Фримен пояснил появившуюся на сайте организации информации об отставке Илюмжинова. По его словам, глава федерации самолично сообщил о намерении покинуть свой пост. Илюмжинов эти заявления опроверг, назвав их провокацией со стороны американцев.

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года. Следующие выборы главы организации состоятся в сентябре 2018 года.