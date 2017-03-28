ФИДЕ объяснила публикацию информации об отставке Илюмжинова

Исполнительный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Найджел Фримен пояснил публикацию информации об отставке президента организации Кирсана Илюмжинова. Об этом сообщается в переписке между чиновниками, размещенной на сайте ФИДЕ.

По словам Фримена, во время заседания президентского совета ФИДЕ в Афинах Илюмжинов несколько раз угрожал, что покинет свой пост.

«В конце мероприятия он трижды повторил "Я ухожу" перед тем, как выйти из комнаты, где проходило заседание. 10 апреля на внеочередной встрече будет обсуждена данная проблема», — отметил исполнительный директор.

Информация об уходе Илюмжинова в отставку появилась на сайте ФИДЕ в понедельник, 27 марта. Функционер опроверг сообщение, отметив, что случившееся — «провокация со стороны американцев».

Илюмжинов — бессменный президент ФИДЕ с 1995 года.

