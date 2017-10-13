Глава Олимпийского комитета США захотел наказать Россию

Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкман призвал Международный олимпийский комитет (МОК) наказать Россию по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает ABC News.

Глава USOC выразил разочарование в связи с тем, что никто из российских спортсменов, упомянутых в докладе возглавлявшего расследование WADA Ричарда Макларена, не понес наказания. «Настало время решительных действий», — заявил Блэкман, выступая на ассамблее организации.

По его словам, американские спортсмены возмущены тем, что медали Олимпийских игр-2014 в Сочи не перераспределены и ни один из российских атлетов не дисквалифицирован.

Материалы по теме Запрещенный укол Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают

9 октября МОК перепроверил все 254 пробы мочи, взятые у россиян во время ОИ в Сочи. В комитете пояснили, что эти меры согласуются с философией по защите «чистых» спортсменов. В данный момент МОК продолжает собственное расследование на основании доклада Макларена. Созданы две комиссии, одна из которых исследует допинг-пробы с зимней Олимпиады в Сочи, а другая проверяет причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

Две части доклада Макларена о применении допинга российскими спортсменами увидели свет в 2016 году. В них говорилось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе на Олимпиаде 2014 года в Сочи. При этом ни один из множества россиян, чьи имена фигурировали в докладе, не был признан виновным.