Израильские ВВС уничтожили сирийскую батарею ПВО

ВВС Израиля уничтожили одну из сирийских зенитных батарей в ответ на обстрел израильских самолетов. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

В заявлении уточняется, что атака была совершена в 50 километрах к востоку от Дамаска.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Отмечается, что в момент обстрела израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана. С израильской стороны потерь нет.

«Русских оповестили в режиме реального времени или, возможно, непосредственно перед (ударом)», — пояснили в пресс-службе.

Сирийские и израильские войска регулярно обмениваются ударами. Израильские власти неоднократно заявляли, что придерживаются политики нейтралитета, однако «не потерпят нарушений суверенитета» в сирийском конфликте.

7 сентября сирийские власти пожаловалась на бомбардировку израильских ВВС. В Дамаске отметили, что авиация нанесла удар по позициям сирийских военных в префектуре Хама. В результате погибли два человека.