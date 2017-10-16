Украинский тренер захотел показать футболистам другую жизнь в тюрьме

Главный тренер одесского «Черноморца» Олег Дулуб заявил, что хочет сводить футболистов в тюрьму. Слова специалиста приводит портал Footboom.com.

«Говорю это искренне, чтобы показать им, что есть не только футбол, но и другая жизнь. Тогда футболисты начинают ценить то, что у них есть. И сумма в контрактах здесь уже не имеет никакого значения», — пояснил Дулуб.

Перед матчем с киевским «Динамо» тренер сводил своих подопечных в боулинг, чтобы «снять психологическое напряжение». Одесситы победили со счетом 2:1.

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Черноморец» занимает десятое место, в 12 матчах набрав девять очков. Победа над «Динамо» стала для команды второй в сезоне. Киевляне идут вторыми с 24 очками, отставая от лидирующего «Шахтера» на семь баллов, однако динамовцы имеют одну игру в запасе.