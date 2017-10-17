Киевский хирург отказался оперировать пациентку из-за жалоб на «укропов»

Киевский хирург Дмитрий Козлов отказался оперировать 50-летнюю женщину из Донецка из-за ее политических взглядов. Об этом медик написал на своей странице в Facebook. Позже пост был удален, но скриншоты опубликовали многие украинские СМИ, в частности портал RBC.ua.

«Женщина, 50 лет, частный предприниматель из Донецка решила сделать липосакцию. Прямо на операционном столе, не дожидаясь анестезии, стала жаловаться на укропов (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру»), геноцид народа Донбасса, и вообще, русский мир — самый лучший мир на свете, не считая потустороннего», — объяснил Козлов.

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По его словам, подготовка к операции была мгновенно прекращена. «Пациентке возвращены денежные средства в полном объеме, и она убыла в родные пенаты. Чтобы не было кривотолков, липосакция — это операция, которая не является жизненно необходимой», — сказал врач.

16 октября в городе Ильичевске (переименован Верховной Радой в Черноморск) Одесской области неизвестные активисты избили и облили краской мужчину, который закрасил надписи «Слава Украине» и герб страны на заборе. Сообщается, что пострадавший отличался сепаратистскими взглядами.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.