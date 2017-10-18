Сеульская прокуратура заинтересовалась мясом в гамбургерах из Happy Meal

Сотрудники прокуратуры провели обыски в штаб-квартире McDonald's в Южной Корее. Следователи также побывали в трех компаниях-партнерах американской корпорации. Действия проводились в рамках расследования скандала, связанного с серией пищевых отравлений гамбургерами. Об этом в среду, 18 октября, сообщает Yonhap News Agency.

По данным издания, следователи нагрянули с обыском в главный офис McDonald's, расположенный в Сеуле, а также в офисы местных компаний-поставщиков. Основанием для действий сотрудников прокуратуры стала жалоба одной из посетительниц McDonald's.

Материалы по теме Пробило на хавчик Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны

Женщина утверждает, что у ее пятилетней дочери врачи диагностировали гемолитико-уремический синдром (болезнь Гассера) после того, как ребенок попробовал гамбургер с недоваренным мясом из детского набора Happy Meal. Жалоба была подана летом, после чего последовала целая серия аналогичных обращений.

Болезнь Гассера чащей всего поражает детей грудного и младшего возраста. Считается наиболее распространенной разновидностью тромботической микроангиопатии — состояния, характеризующегося множественным тромбообразованием. Это способствует возникновению ишемии в головном мозге, печени, почках, сердце и других органах. Число смертельных исходов достигает 25 процентов.

Глава McDonald's Korea уже выразил сожаление по поводу случившегося.