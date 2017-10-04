McDonald's перейдет на российский бекон

Российское подразделение американской сети быстрого питания McDonald's намерено полностью перейти на бекон и картофель российского производства. Об этом рассказал генеральный директор McDonald's в России Алексей Семенов, сообщает РИА Новости.

«Отгрузки бекона пойдут в октябре, со следующей недели мы получаем первые поставки российского бекона», — заявил Семенов. Полностью заместить импортные поставки бекона компания намерена в первом квартале 2018 года. На российский картофель McDonald's перейдет в течение 2018 года, обеспечить поставки намерена компания «Марруссия».

Семенов также рассказал ТАСС о намерениях увеличить сеть в 2018 году. «Планируем в следующем году открыть порядка 50 ресторанов. К концу этого года — также около 50», — отметил гендиректор. Также компания совместно с Uber собирается расширять службу доставки.

В настоящий момент воспользоваться доставкой еды из McDonald's можно в 40 ресторанах сети. В 2018 году число городов, где будет доступна эта услуга, должно увеличиться, но конкретных дат в McDonald's не назвали.